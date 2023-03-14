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Офтальмологи стали самыми дефицитными врачами в Челябинской области

В январе-феврале на одну вакансию офтальмолога в Челябинской области приходилось 0,02 резюме. Это самая дефицитная медицинская специальность в регионе, отмечают эксперты HeadHunter.

В целом на одну вакансию врача в Челябинской области приходится 0,3 резюме. Кроме офтальмологов, наблюдается острая нехватка анестезиологов и реаниматологов (0,08), эндоскопистов (0,11), травматологов, онкологов, УЗИ-специалистов и неврологов (0,12).

В числе вакансий врачей преобладают терапевты (11%), педиатры (8%), хирурги и стоматологи — по 7%. Среди анкет соискателей-врачей большую часть составляют стоматологи (13%).

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