Rolex построит три мануфактуры в Швейцарии, чтобы удовлетворить спрос

Швейцарский производитель люксовых часов Rolex намерен построить три дополнительные мануфактуры в Швейцарии, чтобы удовлетворить необычайно высокий спрос на рынке. Об этом со ссылкой на письмо компании сообщает Bloomberg.

Ранее Rolex сообщал, что вложит €1,1 млрд в строительство новой мануфактуры в Бюле (кантон Фрибур), которая должна будет начать выпускать часы в 2029 году. Однако теперь компания готова открыть еще две производственные площадки в этом кантоне.

Уже во второй половине текущего года должно начаться строительство завода в Ромоне площадью 9 тыс. кв. м. Производство часов на нем должно стартовать в 2025 году. Также будет создано временное предприятие в индустриальном парке Vivier в Вилла-Сан-Пьере, которое начнет работу в 2024 году. Кроме того, в Бюле будет открыт центр по подбору персонала.

«Новая производственная площадка в Бюле позволит Rolex нарастить производственные мощности, поддержать рост компании и удовлетворить постоянно растущий спрос»,— цитирует агентство заявление компании.

По данным экспертов Morgan Stanley, которые приводит агентство, в настоящее время Rolex производит 1 млн пар часов в год при объеме продаж 8 млрд швейцарских франков (примерно $8,78 млрд).

Ранее сообщалось, что продажи винтажных и подержанных люксовых часов к 2033 году достигнут €79 млрд. В то же время темпы роста продаж новых часов класса люкс в мире будут значительно ниже. В результате через десять лет, прогнозируют аналитики, вторичный рынок обгонит первичный по объему продаж.

Рост спроса на подержанные часы связан с тем, что производители больше не успевают удовлетворять спрос на свою продукцию из-за ограниченных производственных мощностей. И любители дорогих часов, не желая долго ждать возможность приобрести модели желанного бренда, уходят на вторичный рынок.

О том, насколько выгодны инвестиции в аксессуары дорогих марок, читайте в материале «Ъ FM» «Люксовые часы обгоняют акции».

Кирилл Сарханянц