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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании в Астраханской области мужчины, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

ФСБ сообщила, что задержала на границе в Астраханской области жителя Петрозаводска за попытку уехать на Украину. По данным спецслужб, он приобрел амуницию и планировал участвовать в боевых действиях против России.

Из сообщения спецслужбы, которое приводит «РИА Новости», следует, что мужчина 1989 года рождения был задержан при пересечении границы с Казахстаном в пункте пропуска «Караузек». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ст. 275 (государственная измена).

По данным спецслужбы, задержанный был «ярым противником» проведения российской военной операции на Украине, поэтому решил вступить в вооруженные формирования, «противостоящие России». Для этого мужчина купил медикаменты и специальную амуницию, а также нашел людей, которые могли помочь ему добраться до Украины.

Это уже третье задержание, о котором сообщила ФСБ за сегодня, 13 марта. Ранее спецслужба отчиталась о задержании за госизмену жительницы Хабаровска и активистки движения в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала «ЯМыФургал» за госизмену. По данным ФСБ, она финансировала вооруженные силы Украины. Еще один мужчина был задержан сотрудниками ФСБ по Новгородской области. В спецслужбе утверждают, что он пытался склонить мобилизованных к сдаче в плен и передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей.

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