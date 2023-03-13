ФСБ сообщила о задержании в Новгородской области россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене

Сотрудники ФСБ России по Новгородской области сообщили, что задержали гражданина России. По данным спецслужб, он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен. Как отмечает ФСБ, действовал задержанный в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На опубликованном ФСБ видео задержанный рассказывает следующее: «Я сказал, что можно звонить по номерам телефонов и сдаться в плен. И он показывает, где ты находишься, и, если уводишь технику, тебе заплатят денег, если на технике сбежать».

В сообщении спецслужбы, которое приводит ТАСС, отмечается, что мужчину арестовали на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 1 млн руб.