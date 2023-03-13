ФСБ задержала сторонницу Фургала из Хабаровска за госизмену в виде финансирования ВСУ

ФСБ сообщила, что задержала жительницу Хабаровска и активистку движения в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала «ЯМыФургал» за госизмену. По данным спецслужбы, она финансировала вооруженные силы Украины (ВСУ). Ей грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 275 УК России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Имя активистки не называется. По данным спецслужбы, девушка, «действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования».

В конце февраля 2022 года Генпрокуратура сообщила, что оказание финансовой или иной помощи государству или международной организации в деятельности, «направленной против безопасности» России, могут расценить как государственную измену.

«ЯМыФургал» — акция в поддержку губернатора Хабаровского края, который был главой региона с 2018 по 2020 год. Люди выкладывали свое мнение по поводу ареста Сергея Фургала в социальных сетях под хештегом #ямысергейфургал. Из-за его ареста в 2020 году в Хабаровском крае и других регионах России проходили массовые протесты. 10 февраля 2023 года присяжные признали его виновным в двух заказных убийствах и покушениях и приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Защита сочла приговор незаконным и необоснованным.

Подробнее о приговоре Сергею Фургалу — в материале «Ъ» «Сергей Фургал все понял, но не принял».

Анастасия Ларина