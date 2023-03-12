Главные новости за выходные 11-12 марта. Кубань, Крым, Адыгея

СМИ сообщили, что Артема Иванюженкова — игрока хоккейной команды «Сочи» и сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — подозревают в совершении убийства в ресторане в Подольске. СКР заявил о том, что он не причастен к происшествию.

Близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками» назвал не соответствующими действительности сообщения, что крымчан готовят к боевым действиям и в связи с этим рассылают им памятки.

В Новороссийске установили личность и задержали мужчину, который избил в маршрутке подростка.

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении жителя станицы Казанской, стрелявшего в подростков из ружья.

Роспотребнадзор считает, что рост заболеваемости корью в РФ, в том числе в Краснодарском крае, может быть связан с притоком непривитых трудовых мигрантов и приезжих из ближнего зарубежья.

В Сочи обнаружили верблюдицу Зухру, которая сбежала из Сафари-парка в поисках пропитания месяц назад.

Таможня США передала Украине три древних меча и топор VI–V века до нашей эры, прибывшие в Нью-Йорк из Краснодарского края.

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» в 19-м туре Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:1.

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