Древние мечи, прибывшие в США из Краснодарского края, передали Украине

Таможня США передала Украине три древних меча и топор VI–V века до нашей эры, прибывшие в Нью-Йорк из Краснодарского края. Об этом сообщает Foreign Policy.

Древнее оружие изъяли сотрудники таможенной и пограничной службы США в Нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди в период с июля по сентябрь прошлого года. Сообщается, что артефакты прибыли в США из Краснодарского края. По оценке экспертов, оружие могло быть обнаружено на территории, принадлежащей современной Украине.

«Импортер — это кто-то, известный правительству, "кто стремится делать это на регулярной основе"»,— говорится в сообщении.

По данным издания, неизвестный отправитель из Краснодарского края направил в США более 20 посылок с древними ценностями.

Анастасия Донскова

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