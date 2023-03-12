Хоккеиста «Сочи» и сына депутата Госдумы подозревают в убийстве

Участника хоккейной команды «Сочи» и сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артема подозревают в совершении убийства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В отношении 22-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По некоторым данным, хоккеист скрылся с места преступления.

Сообщается, что Артем Иванюженков отдыхал в кафе в компании молодых людей. За соседним столиком сидела другая компания, с которой они позже объединились. Однако утром между ними произошла ссора, в результате которой погиб 24-летний молодой человек. Сразу несколько свидетелей отметили, что именно член ХК «Сочи» нанес ему ножевое ранение и после этого скрылся.

Руководитель пресс-службы хоккейного клуба Владимир Самохин заявил «Известиям», что ничего не знает о задержании спортсмена. По его словам, последний раз Артема Иванюженкова видели 26 февраля.

В 2020 году имя хоккеиста уже связывали со смертью человека. Тогда он, управляя автомобилем BMW X6, насмерть сбил велосипедиста в Подольске.

Татьяна Ручкина

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