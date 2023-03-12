Информацию о подготовке жителей Крыма к военным действиям назвали фейком

Информация о том, что крымчан готовят к боевым действиям и в связи с этим рассылают им памятки, не соответствует действительности. Об этом сообщает близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

Информацию распространили в украинских пабликах. В публикациях сообщается, что якобы памятки рассылали региональным организациям. На самом же деле текст памятки был написан и размещен еще в 2014 году на проукраинском сайте, инструктировавшем граждан о поведении в так называемой «зоне АТО». Тогда этим термином власти Украины называли боевые действия против жителей Донбасса.

Позже в текст внесли минимальные корректировки и разместили на сайтах донецких и луганских школ.

Татьяна Ручкина

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