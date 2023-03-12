В СКР заявили о непричастности хоккеиста «Сочи» к убийству в Подольске

Член хоккейного клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы Артем Иванюженков не причастен к убийству в ресторане в Подольске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Ольгу Врадий.

Ночью 12 марта в подольском кафе 24-летнего молодого человека ударили ножом. Он умер в Подольской горбольнице. Позже ряд СМИ сообщил, что к убийству может быть причастен Артем Иванюженков, который в это время отдыхал с компанией в том же заведении. Сообщалось, что между посетителями возникла ссора, однако, по какой причине, не уточняется.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В следственный отдел на допрос доставили всех участников инцидента.

Татьяна Ручкина

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