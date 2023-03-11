Роспотребнадзор связал рост заболеваемости корью на Кубани с непривитыми мигрантами

Рост заболеваемости корью в РФ, в том числе в Краснодарском крае, по данным Роспотребнадзора, может быть связан с притоком непривитых трудовых мигрантов и приезжих из ближнего зарубежья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Как отметил врач-инфекционист, профессор Валерий Завойкин, в России проблема с корью была решена, но на Украине заболеваемость ввиду отсутствия вакцинации была высокой еще три года назад.

«Процесс миграции идет. Отдельные случаи кори есть сейчас», — цитирует издание заявление господина Завойкина.

Рост заболеваемости был отмечен в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, на Алтае и в Краснодарском крае. Главный государственный санитарный врач Анна Попова 9 марта подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации». Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, руководителям исполнительных органов власти указанных субъектов рекомендовано принять меры по выявлению непривитых и непереболевших корью лиц, в том числе переселенцев и трудовых мигрантов. Меры по иммунизации будут действовать до 31 декабря текущего года.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в феврале на Кубани выявили 12 случаев заболевания корью, один из которых «завозной».

Анастасия Донскова

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