В Новороссийске задержали пассажира, избившего подростка в маршрутке

В Новороссийске установили личность и задержали мужчину, который избил в маршрутке подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Им оказался 43-летний местный житель. Ему предъявили обвинение в хулиганстве (п.п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Мужчина полностью признал свою вину и заявил о желании загладить причиненный вред несовершеннолетнему. На период следствия суд заключил его под домашний арест.

Вечером 8 марта 2023 года на улице Бирюзова мужчина не менее двух раз ударил кулаком в лицо незнакомого ему 16-летнего подростка. При этом для конфликта он использовал малозначительный повод. Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Татьяна Ручкина

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