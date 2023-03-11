В отношении жителя Кубани, стрелявшего в подростков из ружья, возбудили уголовное дело

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении жителя станицы Казанской, стрелявшего в подростков из ружья. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 8 марта 45-летний мужчина, будучи нетрезвым, выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего подростка, после чего ударил мальчика и его друга по лицу. Пострадавшие сообщили о случившемся родителям по телефону. На место вызвали сотрудников полиции, которые, несмотря на оказанное сопротивление, задержали злоумышленника. Раненый подросток был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Уголовное дело в отношении правонарушителя возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В ближайшее время в отношении фигуранта дела будет избрана мера пресечения.

Анастасия Донскова

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