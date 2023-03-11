«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 19-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» в 19-м туре Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Первый гол забили гости на 19-й минуте: Нгамалё отдал передачу в центр штрафной, мяч подхватил Тюкавин и отправил его в дальний угол. Однако уже пять минут спустя краснодарцы сравняли счет: после подачи с левого фланга Кади головой пробил по воротам Шунина — тот задел мяч, но удержать его в руках не сумел — 1:1.

На 59-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве: прямую красную карточку получил Нгамалё за удар шипами по ноге Сперцяну. Выйти вперед «Краснодару» удалось уже на 68-й минуте: мощным ударом в дальний левый угол мяч вновь забил новичок команды Кади. Точку в матче на 93-й минуте поставил Никита Кривцов: после того как защитник «Динамо» неудачно вынес мяч в поле, полузащитник «быков» слету отправил его в сетку ворот.

Победа над соперниками из Москвы позволило «Краснодару» подняться на седьмое место в турнирной таблице с 29 очками. «Динамо» занимает четвертое место с 32 очками. Следующую встречу подопечные Владимира Ивича проведут уже 15 марта в кубковом матче против грозненского «Ахмата».

5 марта «Краснодар» на своем поле не смог обыграть аутсайдера РПЛ — московское РПЛ «Торпедо». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram