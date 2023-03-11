В Сочи нашли верблюдицу Зухру, сбежавшую из Сафари парка месяц назад

В Сочи обнаружили верблюдицу Зухру, которая сбежала из Сафари парка в поисках пропитания месяц назад. Об этом сообщила пресс-служба Сочинского географического общества.

«Сегодня поиски увенчались успехом. Зухру нашел фермер Грант со своими товарищами», — говорится в сообщении.

В начале февраля текущего года волонтеры сообщили, что питомцы частного сочинского Сафари парка в селе Аштырь остались без питания и ухода. По данным департамента по охране окружающей среды администрации Сочи, у парка сменился владелец, а само имущество находится под арестом. Сообщалось, что несколько животных убежали в лес, часть оставшихся в парке погибла. Оставшихся зверей разместили в Кавказском заповеднике, Эколого-биологическом центре и Географическом обществе.

О нездоровом состоянии верблюдов в Сафари парке сообщили пользователи соцсетей летом 2022 года. Руководство организации тогда пояснило, что животные были больны кожным заболеванием. По итогам проверок нарушений при содержании верблюдов не обнаружили.

Анастасия Донскова

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