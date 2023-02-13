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Коммерсантъ FM
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«Воентелеком» освободился от осужденного

Один расхититель уже вышел, другие стоят в очереди на УДО

Как стало известно «Ъ», на свободу вышел первый фигурант громкого уголовного дела о хищениях средств Минобороны при исполнении контрактов с АО «Воентелеком». Получивший в прошлом году в особом порядке три с половиной года колонии экс-советник гендиректора этой структуры Дмитрий Семилетов бОльшую часть назначенного наказания уже отбыл под реальным и домашним арестами и вскоре после оглашения приговора подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое на днях и было удовлетворено Бабушкинским райсудом Москвы. Сейчас на очереди рассмотрение аналогичных просьб от других осужденных, в том числе бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговором Мещанского райсуда столицы в августе прошлого года Дмитрий Семилетов за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами Минобороны в особом порядке был приговорен к четырем годам лишения свободы. Однако сам осужденный и его защита посчитали назначенное наказание чрезмерно суровым и обжаловали это решение, попросив снизить срок. В августе апелляционная инстанция пришла к выводу, что суд первой инстанции, перечислив смягчающие вину Дмитрия Семилетова обстоятельства, «не в полной мере учел их в совокупности». В итоге Мосгорсуд уменьшил осужденному наказание на полгода. При этом в срок лишения свободы были зачтены более полутора лет, которые Дмитрий Семилетов провел под реальным и домашним арестами.

Фактически сразу же после пересмотра приговора бывший советник главы АО «Воентелеком» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Его рассмотрение в Бабушкинском райсуде Москвы началось в ноябре 2022 года. В конце января текущего года просьба осужденного Дмитрия Семилетова, который первым заключил досудебное соглашение с Главной военной прокуратурой и активнее остальных сотрудничал со следствием, была удовлетворена, и 10 февраля решение суда вступило в законную силу.

Как уже рассказывал «Ъ», в декабре 2017 года Дмитрий Семилетов, а также гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и руководитель ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина стали первыми фигурантами резонансного расследования о коррупции в Минобороны. По версии Следственного комитета России, с 2013 по 2018 год они участвовали в хищении средств, выделенных на реализацию заключенных с военным ведомством госконтрактов на поставки маршрутизаторов, а также осуществление авторского надзора за одним из проектов, связанных со спутниковой связью. В частности, заказчику вместо отечественных маршрутизаторов поставлялись дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. В общей сложности фигурантам вменили в вину соучастие в хищении около 1,4 млрд руб.

Посидев в СИЗО, коммерсанты полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой.

Они дали показания, благодаря которым под стражей оказался бывший глава 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны Александр Оглоблин. Он выступил в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров военного ведомства с «Воентелекомом». Генерал-майор также заключил сделку о досудебном сотрудничестве, способствовав вместе с другими фигурантами аресту начальника ГУС—заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, которому помимо хищений инкриминируется еще и взятка (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. Судебный процесс над двумя последними, а также экс-сотрудником военной приемки Игорем Яковлевым идет сейчас в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. Стороны слушают доказательства обвинения.

Организатором мошенничества следствие считает генерала Халила Арсланова, который склонил к участию в махинациях хорошо знакомого ему генерала Александра Оглоблина. Тот, в свою очередь, был хорошо знаком с первым заместителем директора АО «Воентелеком» Олегом Савицким, которому и предложил формировать стоимость заказываемого у компании оборудования с наценкой 25–50%. Олег Савицкий, заручившись поддержкой своего шефа Александра Давыдова, согласился.

Как и Дмитрий Семилетов, большинство других фигурантов этого громкого дела были осуждены в особом порядке в прошлом году: Александр Оглоблин, Александр Давыдов, Олег Савицкий и Татьяна Ильина получили от трех до четырех лет и двух месяцев лишения свободы. Все они, по данным «Ъ», также претендуют на условно-досрочное освобождение. Правда, тому же Александру Оглоблину, который по приговору был лишен наград и генеральского звания, в конце декабря прошлого года Бабушкинский райсуд в этом отказал, но его защита надеется выиграть в апелляции. Следующие на очереди — Александр Давыдов и Татьяна Ильина, чьи ходатайства об УДО рассмотрят 14 и 16 февраля соответственно Бабушкинский и Люблинский райсуды Москвы. Олег Савицкий по какой-то причине добиваться УДО пока не стал.

Олег Рубникович

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