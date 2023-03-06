Credit Suisse потерял доверие

Некогда крупнейший акционер Credit Suisse продал все свои акции в банке. Инвесткомпания Harris Associates «устала от череды скандалов вокруг швейцарского банка»,— цитирует Financial Times ее топ-менеджера. Неудачи как репутационные, так и финансовые уже третий год преследуют Credit Suisse. 2022 год швейцарский банк завершил с убытком почти $8 млрд — это его худший показатель с кризиса 2008-го. «Зачем идти к тому, кто сжигает капитал, когда остальные сейчас его генерируют?»,— заявил представитель Harris Associates.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Как Credit Suisse растерял доверие инвесторов? На этот вопрос ответил автор блога RationalAnswer Павел Комаровский:

«Первая история связана с хедж-фондом Archegos Capital, он управлял деньгами одного конкретного человека, который делал гигантские однонаправленные ставки на очень малое количество акций, привлекая под это опять же огромное финансирование от ряда банков, в том числе от Credit Suisse. И в итоге Credit Suisse потерял миллиарды долларов на взрыве Archegos Capital.

Вторая история была не менее странной. Фонд Greensill Capital Credit Suisse говорил своим клиентам, что есть возможность безрисково вложиться в предельно понятный бизнес, а потом внезапно оказалось, что фонд занимался очень странными вещами — кредитовал бизнес под несуществующие продажи. То есть предприниматель приходил в этот фонд и говорил: "Я ничего по факту не продал, но давайте представим, что я вам принес счет на оплату под будущие воображаемые продажи компании, с которой мы сейчас не работаем". В итоге Greensill Capital тоже взорвался, был большой скандал.

Такие истории намекают на то, что проблемы системные. При этом инвестору гораздо легче простить репутационные скандалы, если он понимает, что, по крайней мере, это умные ребята, которые хорошо обращаются с деньгами, даже если они где-то не совсем этично поступили. Но подобные скандалы уже показывают, что там нет даже особого ума».

В последнее время Credit Suisse все чаще сравнивают с банком Lehman Brothers. Крах этой организацией в 2008 году аналитики называют отправной точкой мирового финансового кризиса. Хотя в случае со швейцарской структурой крупного банкротства не последует.

Сейчас экономическая ситуация гораздо стабильнее, чем в 2008-м. Но выход крупного инвестора из капитала — это серьезный удар для организации, полагает управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев. Но и это не связано с вероятным банкротством швейцарского банка, считает собеседник “Ъ FM”:

«Начиная с нулевых в адрес Credit Suisse постоянно выдвигались обвинения в содействии уклонению от уплаты налогов. В феврале 2022 года группа журналистов опубликовала расследование о том, что банк хранит крупные денежные суммы ряда граждан, которые были замешаны в нелегальной деятельности. Хоронить Credit Suisse все начали уже осенью прошлого года по аналогии с Lehman Brothers.

Что случилось с банком? Его капитализация упала в два раза — с докризисных $20 млрд до $10 млрд. Что сделало руководство Credit Suisse? Они объявили о реструктуризации. Банк не умер, каскадного краха других финансовых организаций тоже пока не произошло. Сравнение с Lehman Brothers будет, наверное, валидным в случае смерти банка, потому что Credit Suisse считается одним из мировых системообразующих, и его банкротство может вызвать каскадные ликвидации.

Но, на мой взгляд, сейчас финансовая система намного более устойчива и готова к такому роду событий. Ударит ли выход Harris Associates по Credit Suisse? Конечно, ударит, как и выход любого крупного акционера. Но в данном случае Harris Associates на фоне высоких ставок ФРС сокращает потенциальные убытка из-за реструктуризации банка. А рынки, скорее всего, отыграли эту новость 2 марта, когда просадка по бумагам доходила до $2?8 , а 3 марта они восстановились до $3».

С 2007-ого года акции Credit Suisse обесценились на 95%. По прогнозам самого банка, его бизнес в этом году также будет убыточным.

Иван Корякин, Владислав Викторов