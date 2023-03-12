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Коммерсантъ FM
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Мусор как часть экономики

Как в разных странах океанический пластиковый мусор перерабатывают в потребительские товары

На минувшей неделе в международном научном журнале Plos One было опубликовано исследование американского института 5 Gyres, из которого следует, что мировой океан загрязнен более 170 трлн частиц пластика общим весом около 2 млн тонн. Тем временем во многих странах пластиковый мусор из моря стал неотъемлемой частью экономики — в развивающихся странах все больше стартапов делают из вылавливаемых в океане пластиковых отходов мебель и строительные материалы, а у многих производителей одежды переработанный океанический пластик стал полноценной частью модных и спортивных коллекций.

Пластиковый мусор — проблема для одних стран и источник ресурсов для других

Пластиковый мусор — проблема для одних стран и источник ресурсов для других

Фото: Noel Celis / AFP

Пластиковый мусор — проблема для одних стран и источник ресурсов для других

Фото: Noel Celis / AFP

Восточное море отходов

В исследовании института 5 Gyres рассматривается ситуация с пластиковыми отходами в мировом океане с 1979 по 2019 год. Авторы отмечают, что объемы выбросов в морях стали резко расти с 2005 года. «Экспоненциальный рост объемов микропластика в мировом океане является более чем очевидным сигналом того, что нам пора принимать срочные меры на глобальном уровне»,— отмечает сооснователь 5 Gyres Institute Маркус Эриксен.

В докладе подчеркивается, что без принятия таких мер объем пластикового мусора в мировом океане к 2040 году вырастет в 2,6 раза по сравнению с нынешним.

Крупнейшим в мире загрязнителем океана пластиковым мусором являются Филиппины — в 2021 году его выбросы в море здесь составили 356 тыс. тонн. Это — 35,6% общего годового объема в 1,01 млн тонн. Второй по значению загрязнитель — Индия — 126,5 тыс. тонн в год (12,5%). На третьем месте с 73 тыс. тонн (7,3%) идет Малайзия, а один из крупнейших в мире производителей пластикового мусора в целом — Китай с 80 млн тонн — находится лишь на четвертом месте по объему мусора, сбрасываемого в море (70 тыс. тонн, 7%). Это объясняется тем, что далеко не весь китайский пластиковый мусор добирается до океана — большая его часть оседает на суше. Такие страны, как Филиппины или Малайзия, состоят из сотен островов, поэтому подавляющее большинство всего производимого пластикового мусора в этих странах отправляется прямо в море.

Азия — чемпион по загрязнению океана пластиковыми отходами

Азия — чемпион по загрязнению океана пластиковыми отходами

Фото: Bullit Marquez / AP

Азия — чемпион по загрязнению океана пластиковыми отходами

Фото: Bullit Marquez / AP

Поскольку азиатские страны выбрасывают в мировой океан больше всего пластикового мусора, эксперты отмечают, что его сбор и переработка в странах Азии особенно важна. И в некоторых странах региона уже появились известные компании, решающие эту проблему.

Так, например, индонезийская компания Robries, основанная в 2018 году, производит из океанического пластика мебель и предметы интерьера. За неполные пять лет своей деятельности компания переработала уже 21 тонну пластикового мусора.

В интервью японскому агентству Nikkei основатель компании Сукриятун Ниама заявил, что его компания перерабатывает уже четыре вида пластика — полипропилен, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности и полистирол.

Как современные технологии используются в переработке отходов

Как современные технологии используются в переработке отходов

Вьетнамская компания ReForm Plastic перерабатывает самый дешевый упаковочный пластик путем компрессионного прессования. После сбора, сортировки и измельчения пластикового мусора он превращается в прочные водостойкие панели. Такие панели могут быть использованы в строительстве: например, для кровли крыш как альтернатива битумной черепице либо для возведения межкомнатных перегородок — как аналог гипсокартона. Панели из переработанного пластикового мусора также могут быть использованы в производстве мебели — как аналог ДСП или МДФ. Сооснователь ReForm Plastic Касиа Вейна в интервью Nikkei сообщил, что его компания уже переработала в панели 500 тонн дешевого, никому не нужного брошенного пластика. К настоящему времени компания построила шесть фабрик с совокупным объемом переработки мусора около 6 тыс. тонн в год. К 2030 году компания планирует нарастить объем переработки пластика до 100 тыс. тонн.

Сингапурская компания pFibre борется с пластиком в океане другим способом. Она производит упаковочный материал, который по своим качествам сопоставим с полиэтиленом, но в отличие от него является на 100% биоразлагаемым. Компания заявляет, что благодаря органическим компонентам ее упаковочная пленка полностью растворяется в воде за трое суток. pFibre особенно подчеркивает, что при производстве пленки она использует растительные компоненты, которые не входят в пищевую цепочку человека, что особенно актуально для Азии, где во многих странах люди до сих пор страдают от нехватки продуктов питания.

Общественно-полезный мусор

В Европе и Америке уже нашли множество способов дать мусору новую жизнь

В Европе и Америке уже нашли множество способов дать мусору новую жизнь

Фото: Giuliano Berti / Reuters

В Европе и Америке уже нашли множество способов дать мусору новую жизнь

Фото: Giuliano Berti / Reuters

В отличие от стран Азии, Европа и Северная Америка не входят в число мировых лидеров по загрязнению мирового океана пластиковым мусором. Но поскольку в этих странах одноразовая пластиковая упаковка появилась гораздо раньше, власти и компании начали бороться с пластиковым мусором еще в 1990-х годах. К настоящему времени у многих крупных западных компаний переработка материалов и внедрение в ткани волокон, произведенных из пластикового мусора, является не только отлаженным бизнесом, но и дополнительным способом привлечь к себе внимание потребителей.

Международный проект Seaqual Initiative по сбору из моря пластикового мусора и его переработке был создан в 2016 году, штаб-квартира находится в Мадриде.

В рамках проекта природоохранные организации, рыбаки и активисты собирают в море пластиковый мусор, который затем перерабатывается в полиэстровое волокно, идентичное натуральному, и используется в производстве одежды.

С момента своего основания участники проекта выловили из океана 600 тонн мусора в целом, из которого 200 тонн пошло на производство синтетической ткани. Сейчас в проекте принимает участие уже несколько сотен компаний и организаций из 60 стран мира. Запатентованное полиэстровое волокно Seaqual Yarn используют в производстве не только мелкие компании, но и ведущие мировые бренды.

Почему Средиземное море задыхается от пластика

Почему Средиземное море задыхается от пластика

Среди таких, например, немецкий производитель спортивной одежды и обуви Puma, немецкий производитель одежды и товаров для туризма Jack Wolfskin, производители спортивной одежды, термобелья и аксессуаров Craft Sportswear (Швеция) и Odlo (Швейцария), модной одежды Lacoste (Франция), Paul & Shark (Италия), Stone Island (Италия), COS (Швеция), American Eagle Outfitters (США), детских товаров и одежды Chicco (Италия), мебели и товаров для дома IKEA (Швеция) и др.

Seaqual Initiative не единственный проект по сбору в океане пластикового мусора и переработке его в синтетические материалы для выпуска одежды. Некоммерческий природоохранный проект Parley For The Oceans с 2015 года сотрудничает с немецким производителем спортивной одежды и обуви Adidas. Компании создали линейку кроссовок и спортивной одежды Adidas X Parley, в которых применяется синтетическое волокно, сделанное из собранного в море и переработанного пластикового мусора.

Участники проекта Bureo вылавливают из океана порванные рыболовные сети, которые в будущем могут стать курткой, велосипедной флягой или настольной игрой

Участники проекта Bureo вылавливают из океана порванные рыболовные сети, которые в будущем могут стать курткой, велосипедной флягой или настольной игрой

Фото: Thomas Hartwell / AP

Участники проекта Bureo вылавливают из океана порванные рыболовные сети, которые в будущем могут стать курткой, велосипедной флягой или настольной игрой

Фото: Thomas Hartwell / AP

Другой производитель одежды для активного отдыха, американская компания Patagonia, сотрудничает с проектом Bureo. Его участники — природоохранные организации, экоактивисты и просто местные жители из четырех стран — США, Перу, Аргентины и Чили — вылавливают брошенные в море рыболовные сети, которые затем перерабатываются в синтетическое волокно NetPlus. Из него Patagonia производит линейки одежды — куртки, брюки, головные уборы, шорты, плавки и т. д. За время своей работы проект Bureo переработал 360 тонн синтетических рыболовных сетей, брошенных или оставленных в море. С проектом сотрудничают и другие крупные компании, которые выпускают товары с использованием волокна NetPlus. Так, компания Quiksilver производит коллекцию одежды для летнего отдыха и плавания. Один из крупнейших в мире производителей велосипедов, американская компания Trek — держатели для велосипедных фляг. Производитель настольных игр Jenga выпускает линейку Jenga Ocean & Bureo, в которой все детали сделаны из пластика, полученного из переработанных рыболовных сетей.

Евгений Хвостик

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