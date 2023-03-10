Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2022 году выросла почти на 30%

Чистая прибыль Московской биржи в 2022 году увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд руб., следует из сообщения торговой площадки. В 2021 году Мосбиржа получила чистую прибыль в размере 28,1 млрд руб.

В первом квартале 2022 года торговая площадка заработала 8,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 18,5% больше, чем за январь—март 2021 года. Во втором — 8,3 млрд руб. (рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В третьем квартале — 8,7 млрд руб. (29,3%).

Комиссионные доходы Мосбиржи сократились на 9,8%, до 37,5 млрд руб. Это произошло из-за снижения объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов.

За 2022 год комиссионные доходы на рынке облигаций уменьшились на 17,6%, до 2 млрд руб. Комиссионные доходы на рынке акций упали на 37,2%, до 3,3 млрд, с 5,2 млрд руб. Комиссионные доходы на срочном рынке уменьшились на 28% на фоне спада торгов на 50,9% из-за сворачивания операций нерезидентов.

Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 35,1%, до 5,66 млрд, с 4,2 млрд руб. При этом объемы торгов на рынке за год в среднем сократились на 16,8%. Объем спот-сделок сократился на 5,5%, объем операций своп упал на 26,2%.

Комиссионные доходы на денежном рынке сократились на 18,8%, при этом объем торгов на рынке вырос на 41,2%. Средние сроки сделок репо снизились на 38%, что привело к изменению эффективной комиссии. Объем торгов репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился до 133 трлн руб., что на 58,8% больше итогов 2021 года. Объем сделок репо с ЦК увеличился на 22,6%.

Ранее пресс-служба Мосбиржи сообщала, что в 2022 году совокупный объем торгов на площадке вырос на 4,5%, до 1,1 квадриллиона рублей. Больше всего выросли денежный рынок (+41,2%) и рынок зерна и сахара (в 4,9 раза). За 2022 год индекс Мосбиржи упал на 43%, с 3787,29 до 2154,12 пункта, долларовый индекс РТВ — на 39,18%, с 1595,76 до 970,6 пункта.

Олеся Павленко