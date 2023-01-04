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Коммерсантъ FM
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Объем торгов на Мосбирже в 2022 году вырос до 1,1 квадриллиона рублей

По итогам 2022 года совокупный объем торгов на Мосбирже вырос на 4,5%, до 1,1 квадриллиона руб. Больше всего выросли денежный рынок (+41,2%) и рынок зерна и сахара (в 4,9 раза). Об этом сообщила пресс-служба Мосбиржи. При этом объем торгов на срочном рынке упал до 77,9 трлн руб. против 158,5 трлн руб. в 2021 году, среднедневной объем торгов составил 307,8 млрд руб. против 621,7 млрд руб. в прошлом году.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 41,2%, до рекордных 672,7 трлн руб. против 476,4 трлн руб. в 2021 году. Среднедневной объем операций составил 2659 млрд руб.

Объем торгов зерном и сахаром увеличился в 4,9 раза, составив 71,1 млрд руб. против 14,6 млрд руб. в 2021 году. Среднедневной объем торгов достиг 280,9 млн руб. против 57,1 млн руб. в 2021 году.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом увеличился на 11,4%, до 301,8 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8%, до 133 трлн руб.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился с 30 трлн руб. в 2021 году до 17,6 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 69,5 млрд руб. против 117,6 млрд руб. в 2021 году. Индекс Мосбиржи за год снизился на 43%.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился до 19,6 трлн руб. с 22,4 трлн руб. в 2021 году. Среднедневной объем торгов уменьшился с 88 млрд руб. в 2021 году до 77,6 млрд руб.

На валютном рынке объем торгов снизился до 267,8 трлн руб. с 322 трлн руб. в 2021 году. Торги инструментами спот выросли на 5,5%, до 100,4 трлн руб., сделки своп и форвардов составили 167,5 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 1,06 трлн руб. по сравнению с 1,3 трлн руб. в 2021 году.

Объемы торгов драгоценными металлами (спот и своп) упали до 122,8 млрд руб. против 209,2 млрд руб. в 2021 году. На торги золотом пришлось 118,7 млрд руб., серебром — 4,1 млрд руб.

За 2022 индекс Мосбиржи год рухнул на 43%, с 3787,29 до 2154,12 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 39,18%, с 1595,76 до 970,6 пункта. На первой торговой сессии года 3 января индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,55%, до 2166,4 пункта, индекс РСТ — на 0,37%, до 974,16 пункта.

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% по сравнению с 2020 годом и составил 1,01 квадриллиона руб. Эту отметку он перешагнул впервые.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Мосбиржа открылась ростом».

Олеся Павленко

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