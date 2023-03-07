Кредитование оттаивает

По итогам февраля 2023 года банки выдали кредитов физическим лицам, более чем на 995 млрд руб. Это все еще ниже показателей прошлого года на 9%, хотя в месячном сравнении рост составил 22,5%. Пока лишь идет сезонное восстановление рынка после традиционно низкого января и о полном восстановлении говорить пока рано, предупреждают эксперты. К тому же сохраняются высокие риски роста просрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам февраля 2023 года банки выдали кредитов физическим лицам на сумму 995,1 млрд руб. Это все еще ниже показателей прошлого года (на 9%), но в месячном сравнении рост по итогам месяца составил 22,5%, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG.

Основной прирост кредитования в феврале был обеспечен сегментом ипотеки , как и в предыдущие периоды. Так, по итогам прошлого месяца было выдано 114,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 427,7 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в январе нынешнего года, однако ниже показателей годичной давности на 15% и 11% соответственно.

, как и в предыдущие периоды. Так, по итогам прошлого месяца было выдано 114,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 427,7 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в январе нынешнего года, однако ниже показателей годичной давности на 15% и 11% соответственно. Рост по сравнению с январем показал и сегмент кредитов наличными — на 8%, до 456,2 млрд руб. в денежном выражении и на 5%, до 2,26 млн штук в количественном. При этом в годовом выражении было снижение объемов на 6,2%, тогда как в штуках было выдано на 42% больше кредитов.

— на 8%, до 456,2 млрд руб. в денежном выражении и на 5%, до 2,26 млн штук в количественном. При этом в годовом выражении было снижение объемов на 6,2%, тогда как в штуках было выдано на 42% больше кредитов. Постепенно продолжает восстанавливаться рынок автокредитов , который показал наибольший провал на фоне дефицита автомобилей и ухода ряда зарубежных автопроизводителей в прошлом году. Так, за отчетный период было выдано 62,3 тыс. автокредитов (рост за месяц на 1,7%) на сумму 79,5 млрд руб. (6,3%). Отставание от показателей годовой давности составило 15% в количественном выражении и 18,4% в рублевом выражении.

, который показал наибольший провал на фоне дефицита автомобилей и ухода ряда зарубежных автопроизводителей в прошлом году. Так, за отчетный период было выдано 62,3 тыс. автокредитов (рост за месяц на 1,7%) на сумму 79,5 млрд руб. (6,3%). Отставание от показателей годовой давности составило 15% в количественном выражении и 18,4% в рублевом выражении. Единственный сегмент, участвовавший в исследовании и показавший падение в денежном выражении,— POS-кредитование. За февраль кредитов в точках продаж было выдано на сумму 31,7 млрд руб., что на 6,7% меньше, чем в январе. Хотя в количественном выражении сегмент показал рост на 12,5%, до 1039 млн штук. Рост выдач в штуках происходит на фоне роста интереса к нему новых игроков. Так, например, недавно о намерении запустить POS-кредитование объявил Локо-банк.

Эксперты связывают февральский рост с сезонным восстановлением после традиционно низкого января. Дальнейший рост кредитования при этом эксперты прогнозируют с осторожностью — это будет зависеть от внешних и внутренних экономических шоков. «В феврале рост по необеспеченной рознице и автокредитам находится в пределах регулярной восстановительной динамики после снижения объемов выдач в январе. В случае отсутствия внешних шоков и чрезмерного регуляторного давления можно ожидать продолжения планомерного роста кредитования в особенности в сегменте необеспеченных кредитов»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

В части розничного кредитования основными драйверами по-прежнему являются кредиты наличными и ипотека, замечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

«Несмотря на ограничения со стороны ЦБ в виде надбавок к коэффициентам риска по рискованным ипотечным кредитам, повышения уровня резервирования по “льготной ипотеке от застройщика”, макропруденциальным лимитам, ограничивающие выдачу высокорискованных кредитов, мы ожидаем, что за счет этих сегментов в 2023 году будет обеспечиваться рост розничного портфеля»,— говорит эксперт. Так, портфель ипотечных кредитов вырастет на 15%, кредитов наличными — на 10%, оценивают в НРА.

Вместе с тем возрастают риски просрочки на розничном рынке кредитования, отмечают эксперты. «Риски просрочки возрастают в связи с неопределенностью в развитии экономики в текущем году. В случае негативного сценария и длительной адаптации экономики к новым условиям возможно ухудшение риск-профиля заемщиков, что может привести к проблемам с обслуживанием взятых кредитов и росту просроченной задолженности. Традиционно риски больше в сегменте необеспеченного кредитования, но банки закладывают данные риски в ставку»,— говорит Наталия Богомолова.

Полина Трифонова