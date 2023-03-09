WSJ: конкурент ChatGPT от Baidu не готов за неделю до планируемого запуска

Нейросеть ERNIE от китайского интернет-гиганта Baidu, которая призвана составить конкуренцию нашумевшей ChatGPT американской компании OpenAI, до сих пор не готова, хотя ее запуск запланирован на 16 марта. Об этом со ссылкой на сотрудников китайской компании сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, сейчас компания делает все возможное, чтобы успеть наладить работу нейросети в срок. Так, сотни сотрудников Baidu вынуждены работать с утра до ночи, утверждает издание. Кроме того, Baidu попросила команды, работающие над другими проектами, поделиться с разработчиками ERNIE как специалистами, так и продвинутым оборудованием, которого не хватает для поддержания работы нейросети. Сейчас нейросеть все еще проходит обучение на массивах данных, и, по словам некоторых сотрудников, продукт вряд ли будет «достаточно хорошо работать» к 16 марта.

В прошлом месяце Baidu заявляла, что намерена встроить ERNIE в свою поисковую систему и предоставить доступ к чат-боту в марте. Теперь же сотрудники компании говорят, что продукт будут внедрять поэтапно и поначалу доступ к нему получит лишь очень ограниченный круг пользователей.

Как отмечает WSJ, запуск ERNIE имеет большое значение для компании. Проект нейросети с самого начала поддерживался мэрией Пекина, где расположена штаб-квартира Baidu. Кроме того, провальный запуск или проблемы в работе ERNIE могут обернуться для Baidu серьезными финансовыми потерями, как это было в случае с Google и ее чат-ботом Bard: после того как во время презентации он выдал результат поиска с фактической ошибкой, акции Alphabet (родительской компании Google) рухнули почти на 8%, а рыночная капитализация компании сократилась примерно на $100 млрд.

В начале февраля сразу несколько ведущих технологических корпораций мира объявили о планах интеграции чат-бота ChatGPT в свои продукты или о скором запуске своих конкурентов этой программы. Об этом уже сообщили Google, Microsoft, Baidu и Opera.

Подробнее о череде запусков чат-ботов читайте в публикации «Ъ» «Генератор слов загипнотизировал миллионы».

Кирилл Сарханянц