Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержанного экс-мэра Белгорода Иванова обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью 2,9 млн руб.

Адвокат бывшего мэра Белгорода Антона Иванова сообщила, что ее подзащитного задержали по обвинению в получении взятки в виде автомобиля стоимостью 2 млн 930 тыс. руб., передает «РИА Новости» из зала суда. Сейчас идет заседание о выборе меры пресечения Антону Иванову.

Ранее сегодня, 8 марта, ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о задержании бывшего мэра по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По информации Бел.ру, речь идет об уголовном деле на фоне проверки в «Ипотечной корпорации», которую возглавлял Антон Иванов.

Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с конца 2021 года по октябрь 2022 года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию 31 октября 2022 года. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в одном из своих стримов в начале текущего года сообщил, что Антон Иванов ушел «из-за большого количества невыполненных обещаний».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...