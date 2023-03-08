Задержанного экс-мэра Белгорода Иванова обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью 2,9 млн руб.

Адвокат бывшего мэра Белгорода Антона Иванова сообщила, что ее подзащитного задержали по обвинению в получении взятки в виде автомобиля стоимостью 2 млн 930 тыс. руб., передает «РИА Новости» из зала суда. Сейчас идет заседание о выборе меры пресечения Антону Иванову.

Ранее сегодня, 8 марта, ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о задержании бывшего мэра по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По информации Бел.ру, речь идет об уголовном деле на фоне проверки в «Ипотечной корпорации», которую возглавлял Антон Иванов.

Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с конца 2021 года по октябрь 2022 года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию 31 октября 2022 года. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в одном из своих стримов в начале текущего года сообщил, что Антон Иванов ушел «из-за большого количества невыполненных обещаний».

Эрдни Кагалтынов