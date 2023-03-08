TikTok вложит €1,2 млрд в дата-центры в Европе

В среду, 8 марта, видеосервис TikTok объявил о том, что он инвестирует €1,2 млрд в строительство дата-центров в Европе. Компания откроет три дата-центра в регионе: два в Ирландии и один в Норвегии. Перенос туда данных европейских пользователей начнется уже в этом году и продолжится в следующем. По данным самого сервиса, у него более 150 млн пользователей в Европе.

Как заявляют в TikTok, цели компании — хранить данные в том регионе, где находятся пользователи, минимизировать передачу данных из этого региона в другие, а также сократить возможность доступа сотрудников к данным пользователей. Заявление TikTok сделано в условиях, когда власти США и ЕС все больше беспокоятся по поводу того, не могут ли китайские власти получить доступ к данным пользователей TikTok из этих регионов, так как сервис принадлежит китайской компании ByteDance. В конце февраля Еврокомиссия запретила сотрудникам использовать TikTok на служебных смартфонах, ранее сходное решение приняли американские власти. Сам сервис уже заявлял, что хранит данные зарубежных пользователей не в Китае, а в США и Сингапуре и что у китайских властей нет доступа к этой информации.

Яна Рождественская