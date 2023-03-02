«Китайцы» заехали на территорию BMW

После ухода ряда зарубежных иномарок с рынка автокредитования средняя величина автокредита в Свердловской области за год снизилась на 15–17%. Чаще всего теперь автовладельцы покупают в кредит российские и китайские машины. Самые популярные марки, на которые свердловчане чаще всего оформляют автокредиты,— «Лада» и Haval. По мнению экспертов, спрос на кредиты останется из опасений, что автомобили могут подорожать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долю зарубежных автомобилей на рынке заняли китайские и российские машины

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Долю зарубежных автомобилей на рынке заняли китайские и российские машины

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В Свердловской области средняя величина кредита на автомобиль в январе 2023 года составила 1,1 млн руб. Это на 7,4% ниже показателей декабря 2022 года и на 2,3% ниже показателей января 2022 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В ВТБ средний чек по региону за год снизился на 15%, до 1,1 млн руб., в банке «Открытие» — на 17%, до 854 тыс. руб.

В «Открытии» причины снижения среднего чека автокредита объясняют изменениями общей структуры рынка с преобладанием российских брендов в продажах. «85% оформленных в банке автокредитов по итогам января пришлось на отечественные марки»,— отметили в банке. Тенденцию подтверждает ВТБ.

«Около 60% в структуре продаж занимают транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство удерживает Lada — ее доля в выдачах составила 40%. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались Haval»,— рассказали в банке.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин объяснил уменьшение среднего чека снижением стоимости машин, на покупку которых свердловчане берут кредит. «Сейчас не берут кредиты на BMW, Mercedes, Toyota и прочие машины. Если из расчета убрать верхние 10%, (которые занимали ушедшие с рынка бренды.— «Ъ-Урал») получается, что общая стоимость снизилась»,— рассказал господин Болотин.

Напомним, BMW Group и Mercedes-Benz заморозили производство на российском рынке после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, об уходе объявил концерн Renault, Skoda и Audi. О приостановке импорта автомобилей в Россию сообщила Volvo Car Russia. В сентябре стало известно, что Toyota закрывает завод в России.

Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе лидером продаж автомобилей на российском рынке стала Lada. Однако число проданных автомобилей отечественной марки снизилось на 3% относительно января 2022 года и составило 17,5 тыс. Второе место заняла китайская Haval. За год ее продажи выросли на 43% — до 4,5 тыс. автомобилей. На третьем месте — китайская Geely, продажи которой увеличились на 88%, до 3,5 тыс.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижению средней величины автокредита способствовала возобновившаяся в январе программа государственного льготного автокредитования.

«Данная госпрограмма распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые, в целом, дешевле новых иномарок»,— подчеркнул Алексей Волков.

По данным НБКИ, в Свердловской области в январе выдали 1,5 тыс. автокредитов, что на 10,7% выше показателей предыдущего месяца. Евгений Болотин отметил, что свердловчане чаще стали брать кредиты из-за высокой цены на автомобили. «Машины, в общем-то, подорожали. Человек копил-копил, накопил на машину и теперь у него не хватает там 10%. И он берет кредит, потому что понимает, что дальше автомобили могут еще подорожать»,— пояснил он.

Диана Сунагатуллина