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Коммерсантъ FM
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Банки идут в торговлю

Локо-банк выдаст POS-кредиты

На небольшой и изолированный рынок POS-кредитования выходит новый игрок — Локо-банк. Он заинтересован в расширении продуктовой линейки и привлечении клиентов за счет предложений с более низкими чеками. Для большинства банков сегмент интересен как дополнительный инструмент поиска клиентов и последующей продажи более маржинальных продуктов. Однако конкуренция на нем обостряется и за счет динамичного развития смежного рынка рассрочек (BNPL).

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Локо-банк выходит на рынок POS-кредитования (выдача средств на приобретение товаров непосредственно в торговых точках), рассказали в кредитной организации. «Ранее Локо-банк работал в нише крупных чеков потребкредитования, в том числе и залогового кредитования, а также автокредитов. Для банка это возможность расширить клиентскую базу, так как именно этот сегмент кредитования быстрее всех восстанавливается в кризисные времена»,— пояснила руководитель департамента продаж банка Елена Журомская.

Ранее госпожа Журомская курировала направление POS-кредитования в банке «Ренессанс кредит», который выступает одним из лидеров в сегменте. В Локо-банке теперь рассчитывают войти в число пяти крупнейших игроков.

По данным Frank RG, в последние годы объемы выдач на рынке POS-кредитования сохранялись в диапазоне 300–400 млрд руб. без ярко выраженной динамики. В конце 2022 — начале 2023 года сегмент восстановился до значений предшествующих лет, тогда как в сегментах кредитования наличными и автокредитов отставание еще сохраняется. При этом лишь около десятка банков занимаются POS-кредитованием, и крупнейшие из них — ХКФ-банк, ОТП-банк, Почта-банк, «Ренессанс кредит».

Участники рынка считают POS-сегмент привлекательным несмотря на его ограничения. «Многие кредиторы рассматривают это направление как дополнительную воронку продаж собственных более маржинальных продуктов»,— поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Впрочем, заинтересованы в развитии POS-кредитования и сами торговые точки. Так, «Тинькофф Кредит Брокер» увеличил объем выданных рассрочек и POS-кредитов на 7,5% в 2022 году во многом именно за счет роста числа компаний, подключивших услуги, отмечает руководитель сервиса Максим Зайцев.

Кроме того, рынок POS-кредитования традиционно восстанавливается первым среди всех видов необеспеченных кредитов, так как благодаря низкому среднему чеку, высокой оборачиваемости и целевому использованию обладает самым низким профилем риска для банков и максимальной понятностью для их клиентов, отмечает директор по развитию партнерского бизнеса ХКФ-банка Ирина Жимерина.

Участники рынка ожидают его дальнейшего восстановления в 2023 году. Как поясняет директор по развитию партнерской сети Почта-банка Андрей Павлов, «сберегательная модель поведения одних клиентов хорошо сосуществует с отложенным покупательским спросом других». При этом отложенный спрос не исчезает, а переносится на будущие периоды, отмечает он.

Однако сегмент POS имеет ряд специфических рисков и его нельзя назвать высокомаржинальным. «POS-кредиты как самостоятельное направление, как правило, могут быть прибыльными только при эффекте масштаба с федеральным охватом»,— указывает Иван Уклеин. «Насколько успешным и заметным будет новый участник, будет зависеть от его бизнес-аппетита, уровня риска и активности ведения бизнеса»,— уверен проектный лидер Frank RG Артем Мосин.

«В сравнении с большинством других видов банковского кредитования POS-сегмент характеризуется повышенным уровнем выхода ссуд на просрочку»,— добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. По оценке НАПКА, просрочка в этом сегменте в 2021 году составила 20 млрд руб., а в 2022 году выросла на 20%.

Однако дополнительную конкуренцию рынку POS-кредитования несет рынок BNPL (оплата покупок частями, см. “Ъ” от 19 января). «Учитывая расширение спектра финансовых услуг маркетплейсами и рост их доли на рынке онлайн-продаж, в этом году произойдет как минимум утроение рынка BNPL в России, до 90–100 млрд руб.»,— полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Рынок POS-кредитования, по его мнению, «в лучшем случае останется на уровне 2022 года».

Полина Трифонова

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