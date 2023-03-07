Сирия сообщила об атаке Израиля по аэропорту Алеппо

Израиль нанес удар по международному аэропорту Алеппо, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya. Позже в минобороны Сирии заявили, что из-за полученных повреждений аэропорт Алеппо приостановил работу. Израиль пока не комментировал эти заявления.

Как утверждают в минобороны, удар был нанесен в 02:07 по местному времени (совпадет с московским). «В результате аэропорту был нанесен ущерб, он вышел из строя»,— сказано в заявлении ведомства.

19 февраля минобороны Сирии сообщило о ракетном обстреле Дамаска со стороны Израиля. По данным ведомства, в результате ударов 5 человек погибли, 15 пострадали. AFP со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека писал о 15 погибших. Власти Дамаска также сообщали о повреждении исторических зданий в городе в результате атаки.

Олеся Павленко