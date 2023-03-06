IDC: мировые поставки ПК и планшетов в 2023 году обвалятся на 11,2%

В 2023 году мировые поставки персональных компьютеров (ПК) и планшетов составят 403,1 млн единиц, прогнозирует International Data Corporation (IDC). Падение к уровню 2022 года составит 11,2%.

Аналитики значительно ухудшили прогноз в сравнении с декабрьским (429,5 млн). Пессимизму способствовали продолжающееся снижение спроса и сложные макроэкономические условия, указали в IDC. 2023 год станет временем «использования запасов и смены приоритетов».

«Этот год будет посвящен отказоустойчивости поставщиков персональных устройств. Излишки запасов, снижение спроса и ухудшение макроэкономических показателей продолжат оказывать давление как на объемы, так и на среднюю стоимость»,— полагает вице-президент по исследованиям в области устройств и дисплеев Линн Хуанг.

Что касается покупательной способности, здесь заметное влияние оказывают укрепление курса доллара США и растущая инфляция. В IDC предполагают, что рынок сместит потребительские расходы на смартфоны и другие товары.

К росту рынок, вероятно, вернется уже в 2024 году, считают аналитики. По его итогам, согласно текущему прогнозу IDC, поставки ПК и планшетов начнут восстанавливаться и могут вырасти на 3,6% по сравнению с 2023-м (до 417,7 млн).

Падение объемов поставок еще в 2022 году аналитики называли самым большим за минувшие 20 лет. На фоне негативной динамики рынка крупнейшие игроки (например, Intel) прибегли к масштабным сокращениям сотрудников, писал Bloomberg. Российские производители тем временем просят правительство обеспечить им преференции на рынке вычислительной техники.

Подробнее об инициативах отечественных участников рынка – в публикации «Ъ» «Кэшбэк разыгрывают как по ноутам».

Григорий Лейба