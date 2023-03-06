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Коммерсантъ FM
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Мурашко: смертность от онкозаболеваний в РФ за три года снизилась на 5%

В России сейчас более 4 млн граждан со злокачественными новообразованиями стоят на диспансерном наблюдении, сообщил глава Миндрава Михаил Мурашко. По его словам, за последние три года смертность от онкологических заболеваний в стране снизилась более чем на 5%.

«Если посмотреть до начала (реализации федерального проекта о борьбе с онкологическими заболеваниями.— "Ъ") и сейчас,— это 7%, последние 3 года — это более 5% снижение. Хотя борьба за снижение смертности онкологических больных наиболее сложная задача»,— рассказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2022 года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил об улучшении качества оказания медицинской помощи пациентам онкологического профиля в России. В частности, если в 2019 году в каждом четвертом случае химиотерапевтического лечения обнаруживались те или иные нарушения, то, по данным ВСС, к 2022 году частота таких нарушений снизилась по ключевым показателям примерно в два раза. В октябре Ассоциация пациентов «Здравствуй» сообщила о «колоссальной нехватке» специалистов онкологической службы.

Лаура Кеффер

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