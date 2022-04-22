Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В больницах подтянули химию

В России улучшилось качество помощи онкопациентам по ОМС

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) отчитался об улучшении качества оказания медицинской помощи пациентам онкологического профиля в России. Например, если в 2019 году в каждом четвертом случае химиотерапевтического лечения обнаруживались те или иные нарушения, то, по данным ВСС, к 2022 году частота таких нарушений снизилась по ключевым показателям примерно в два раза. Изменения связывают с усилением контроля со стороны страховщиков. В ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» соглашаются, что помощь онкобольным по ОМС стала эффективнее, однако указывают на ряд сохранившихся проблем: с диагностикой, маршрутизацией, реабилитацией.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всероссийский союз страховщиков рассказал об улучшении качества медицинской помощи онкологическим пациентам по ОМС. В частности, в отчете говорится, что «индивидуальное сопровождение застрахованных граждан и тотальный экспертный контроль» страховыми компаниями оказания онкологической помощи позволили к 2022 году существенно улучшить качество проведения противоопухолевой химиотерапии. Так, если в 2019 году частота выявления нарушений в ряде регионов превышала 25%, то к 2022 году распространенность этих нарушений снизилась при выборе схемы химиотерапевтического лечения в 1,8 раза, при ожидании плановой госпитализации — в два раза, при профилактике наиболее часто возникаемых побочных действий химиотерапии (тромбоз, сердечная, печеночная недостаточность и др.) — в 2,8 раза.

ВСС предоставил данные, составленные на основе анализа результатов экспертиз медицинской помощи 5% застрахованных по ОМС пациентов со злокачественными новообразованиями. В 2019 году 2% онкобольных сталкивались с нарушениями при выборе схемы химиотерапии, 4,1% — с нарушениями при ожидании плановой госпитализации, 13,4% — с нарушениями при профилактике побочных действий химиотерапии. В 2020 году с проблемами сталкивались 1,8%, 3,7%, 8,7% соответственно; в 2021-м — 1,4%, 2,5%, 5,8%; в первом квартале 2022 года — 1,1%, 2%, 4,8%.

В целом с начала 2022 года страховые компании рассмотрели 275 жалоб пациентов, связанных с оказанием онкологической помощи в рамках ОМС, и провели свыше 7 тыс. консультаций застрахованным по направлению онкологии. Для сравнения: за весь 2021 год получено 1077 жалоб и проведено 32 093 консультации. Чаще всего эксперты сталкиваются с ошибками в лечебно-диагностическом процессе при исполнении установленных законом требований, говорят в ВСС. Это, например, назначение схемы лечения не в соответствии с клиническими рекомендациями.

В ВСС объясняют улучшение показателей в том числе новым порядком оказания помощи взрослым с онкологией. Порядок, напомним, вступил в силу 1 января 2022 года. Еще на этапе подготовки документ вызывал критику медицинского и пациентского сообществ. В частности, оспаривались положения о маршрутизации пациентов (согласно старому порядку, больной мог получить помощь в любой клинике, теперь региональные маршруты определяются органом госвласти субъекта РФ в сфере охраны здоровья), а также требования к оснащению клиник. Однако в новом порядке ряд положений эксперты отметили как положительные. Среди них расширение возможности телемедицинских консультаций и усиление экспертного контроля в онкологии со стороны страховых компаний.

«Чтобы предотвратить нарушения в маршрутизации больных, нуждающихся в неотложной и плановой госпитализации и переводах, страховые представители остаются на связи и с больными, и с медорганизациями. Социально значимые заболевания, которые имеют высокую распространенность, относятся к ведущим причинам инвалидизации и смертности и требуют огромных затрат государства на лечение, находятся под особым контролем в страховых компаниях, а иногда даже выделены в отдельные функциональные направления»,— комментирует вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова говорит, что данные ассоциации «примерно» схожи с теми, что предоставил ВСС. Помощь онкобольным по ОМС, по ее словам, «однозначно улучшилась». «Был всплеск обращений на горячую линию в начале пандемии, но, как показало время, он был спровоцирован отсутствием информации. По мере наращивания информационной кампании пациентам стала доступна необходимая информация, и число обращений упало в десятки раз. Также нужно отметить, что в регионах удалось убедить местную власть не перепрофилировать ни одно специализированное учреждение, прием пациентов осуществлялся в плановом режиме»,— говорит госпожа Боровова.

Многие проблемы, вместе с тем, не решены, продолжает Ирина Боровова. Пациенты жалуются на плохую маршрутизацию, отсутствие обезболивающих, на то, что не была назначена диагностика, терапия, что нет возможности пройти реабилитацию. Ирина Боровова также отмечает острый дефицит кадров и проблему финансирования медицинских организаций — регионы, по ее словам, часто попадают в кредиторскую задолженность, если назначают лечение в соответствии с клиническими рекомендациями.

Адвокат, вице-президент фонда «Вместе против рака» Полина Габай считает, что объективных данных о качестве и эффективности онкопомощи в России нет. Она указывает, что есть несколько видов контроля, который осуществляют страховые компании: медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи. «100% случаев оказания помощи страховщики оценивают только в рамках медико-экономического контроля. Это формальная проверка счетов, к экспертизе качества медпомощи она не имеет отношения»,— говорит госпожа Габай. По ее словам, реальные нарушения может выявить только экспертиза качества медицинской помощи, а она не проводится тотально. Полина Габай добавляет, что в 2020 году из-за коронавируса было приставлено плановое проведение проверок, поэтому за этот период данных очень мало и их нельзя оценивать как показатели, свидетельствующие о снижении числа нарушений.

Президент «Вместе против рака» онколог Баходур Камолов приводит данные исследования «Фармацевтического вестника», согласно которым в 2020 году противоопухолевых препаратов в аптеках было продано на 5,2 млрд руб., тогда как в 2018 году — на 2,2 млрд руб. «Если пациенты бегут покупать препараты в аптеках, значит, они не получают их в больницах»,— заключает господин Камолов.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...