В больницах подтянули химию

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) отчитался об улучшении качества оказания медицинской помощи пациентам онкологического профиля в России. Например, если в 2019 году в каждом четвертом случае химиотерапевтического лечения обнаруживались те или иные нарушения, то, по данным ВСС, к 2022 году частота таких нарушений снизилась по ключевым показателям примерно в два раза. Изменения связывают с усилением контроля со стороны страховщиков. В ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» соглашаются, что помощь онкобольным по ОМС стала эффективнее, однако указывают на ряд сохранившихся проблем: с диагностикой, маршрутизацией, реабилитацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всероссийский союз страховщиков рассказал об улучшении качества медицинской помощи онкологическим пациентам по ОМС. В частности, в отчете говорится, что «индивидуальное сопровождение застрахованных граждан и тотальный экспертный контроль» страховыми компаниями оказания онкологической помощи позволили к 2022 году существенно улучшить качество проведения противоопухолевой химиотерапии. Так, если в 2019 году частота выявления нарушений в ряде регионов превышала 25%, то к 2022 году распространенность этих нарушений снизилась при выборе схемы химиотерапевтического лечения в 1,8 раза, при ожидании плановой госпитализации — в два раза, при профилактике наиболее часто возникаемых побочных действий химиотерапии (тромбоз, сердечная, печеночная недостаточность и др.) — в 2,8 раза.

ВСС предоставил данные, составленные на основе анализа результатов экспертиз медицинской помощи 5% застрахованных по ОМС пациентов со злокачественными новообразованиями. В 2019 году 2% онкобольных сталкивались с нарушениями при выборе схемы химиотерапии, 4,1% — с нарушениями при ожидании плановой госпитализации, 13,4% — с нарушениями при профилактике побочных действий химиотерапии. В 2020 году с проблемами сталкивались 1,8%, 3,7%, 8,7% соответственно; в 2021-м — 1,4%, 2,5%, 5,8%; в первом квартале 2022 года — 1,1%, 2%, 4,8%.

В целом с начала 2022 года страховые компании рассмотрели 275 жалоб пациентов, связанных с оказанием онкологической помощи в рамках ОМС, и провели свыше 7 тыс. консультаций застрахованным по направлению онкологии. Для сравнения: за весь 2021 год получено 1077 жалоб и проведено 32 093 консультации. Чаще всего эксперты сталкиваются с ошибками в лечебно-диагностическом процессе при исполнении установленных законом требований, говорят в ВСС. Это, например, назначение схемы лечения не в соответствии с клиническими рекомендациями.

В ВСС объясняют улучшение показателей в том числе новым порядком оказания помощи взрослым с онкологией. Порядок, напомним, вступил в силу 1 января 2022 года. Еще на этапе подготовки документ вызывал критику медицинского и пациентского сообществ. В частности, оспаривались положения о маршрутизации пациентов (согласно старому порядку, больной мог получить помощь в любой клинике, теперь региональные маршруты определяются органом госвласти субъекта РФ в сфере охраны здоровья), а также требования к оснащению клиник. Однако в новом порядке ряд положений эксперты отметили как положительные. Среди них расширение возможности телемедицинских консультаций и усиление экспертного контроля в онкологии со стороны страховых компаний.

«Чтобы предотвратить нарушения в маршрутизации больных, нуждающихся в неотложной и плановой госпитализации и переводах, страховые представители остаются на связи и с больными, и с медорганизациями. Социально значимые заболевания, которые имеют высокую распространенность, относятся к ведущим причинам инвалидизации и смертности и требуют огромных затрат государства на лечение, находятся под особым контролем в страховых компаниях, а иногда даже выделены в отдельные функциональные направления»,— комментирует вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова говорит, что данные ассоциации «примерно» схожи с теми, что предоставил ВСС. Помощь онкобольным по ОМС, по ее словам, «однозначно улучшилась». «Был всплеск обращений на горячую линию в начале пандемии, но, как показало время, он был спровоцирован отсутствием информации. По мере наращивания информационной кампании пациентам стала доступна необходимая информация, и число обращений упало в десятки раз. Также нужно отметить, что в регионах удалось убедить местную власть не перепрофилировать ни одно специализированное учреждение, прием пациентов осуществлялся в плановом режиме»,— говорит госпожа Боровова.

Многие проблемы, вместе с тем, не решены, продолжает Ирина Боровова. Пациенты жалуются на плохую маршрутизацию, отсутствие обезболивающих, на то, что не была назначена диагностика, терапия, что нет возможности пройти реабилитацию. Ирина Боровова также отмечает острый дефицит кадров и проблему финансирования медицинских организаций — регионы, по ее словам, часто попадают в кредиторскую задолженность, если назначают лечение в соответствии с клиническими рекомендациями.

Адвокат, вице-президент фонда «Вместе против рака» Полина Габай считает, что объективных данных о качестве и эффективности онкопомощи в России нет. Она указывает, что есть несколько видов контроля, который осуществляют страховые компании: медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи. «100% случаев оказания помощи страховщики оценивают только в рамках медико-экономического контроля. Это формальная проверка счетов, к экспертизе качества медпомощи она не имеет отношения»,— говорит госпожа Габай. По ее словам, реальные нарушения может выявить только экспертиза качества медицинской помощи, а она не проводится тотально. Полина Габай добавляет, что в 2020 году из-за коронавируса было приставлено плановое проведение проверок, поэтому за этот период данных очень мало и их нельзя оценивать как показатели, свидетельствующие о снижении числа нарушений.

Президент «Вместе против рака» онколог Баходур Камолов приводит данные исследования «Фармацевтического вестника», согласно которым в 2020 году противоопухолевых препаратов в аптеках было продано на 5,2 млрд руб., тогда как в 2018 году — на 2,2 млрд руб. «Если пациенты бегут покупать препараты в аптеках, значит, они не получают их в больницах»,— заключает господин Камолов.

Наталья Костарнова