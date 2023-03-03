В Тольятти открыто производство Lada Vesta нового поколения

В пятницу, 3 марта, на заводе АвтоВАЗа в Тольятти началось серийное производство Lada Vesta NG. Новые автомобили появятся в продаже в мае текущего года.

В августе прошлого года АвтоВАЗ принял решение перенести производство автомобиля Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Предсерийное производство Lada Vesta NG стартовало 10 февраля.

Пресс-служба АвтоВАЗа



АвтоВАЗ имеет производственные площадки в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французский Renault передал свою долю в компании (67,69%) в госсобственность России. По итогам 2022 года было продано более 188,6 тыс. автомобилей, а рыночная доля Lada в России составила почти 28%. Lada Vesta реализуется на российском рынке с ноября 2015 года. Всего было выпущено более 650 тыс. автомобилей этого семейства.

По словам министра промышленности и торговли РФ, председателя совета директоров «АвтоВАЗа» Дениса Мантурова, в планах на 2023 год расчёт сделан на производство 400 тыс. автомобилей.

«Что недавно казалось невозможным, что не имеет аналогов в мировом автопроме, было организовано нашими руками. Выполняем поставленные правительством задачи в рамках утвержденной стратегии развития авиопрома и поручения президента России по локализации отечественных автомобилей и достижению технологического суверенитета»,— отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Андрей Сазонов