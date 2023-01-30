АвтоВАЗ сужает палитру

Из-за дефицита краски АвтоВАЗ начал выпускать Lada только в трех цветах, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Концерн надеется решить проблему в ближайшее время. Сейчас для заказа доступны белые, черные и темно-зеленые машины. Другие расцветки появятся не раньше марта, рассказали изданию в дилерских центрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Собеседники «Ведомостей» предположили, что проблемы с лакокрасочными материалами возникли из-за немецких компаний Basf и Henkel. В прошлом году они объявили о сворачивании бизнеса в России. Замечают ли сложности с краской автосервисы? Совладелица компании «Автосвита» Мария Посеницкая говорит, что на рынке можно найти производителей из других стран:

«У АвтоВАЗа трудности возникли из-за того, что их поставщики лакокрасочных изделий — немецкие фирмы. Обычные сервисы для кузовного ремонта используют другие марки. Например, мы наши машины красим французскими и итальянскими красками, расходники тоже берем у этих брендов. У поставщиков был момент, когда наблюдался определенный дефицит каких-то цветов, но это длилось недолго. Сейчас все нормально — можно подобрать любой цвет при покраске машины.

Все-таки это не производство автомобилей, а ремонт — здесь немножко другая история. Практически любой, даже самый необычный цвет можно подобрать. Бывают какие-то сложные, например, хамелеон, особый металлик, крупное или мелкое зерно, то есть блестки. В каком-то самом исключительном случае действительно не будет нужной краски, и тогда это проблема. Но, скорее всего, ее можно решить».

Как подчеркивают в сервисах, дефицит лакокрасочных материалов был наиболее острым весной и в начале лета. Евросоюз запретил их поставки в Россию. Тогда их не включили в список товаров для параллельного импорта. Между тем рынок уже наполнился азиатскими и российскими брендами, отметил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:

«С одной стороны, на рынок стали выпрыгивать азиатские продукты и активно занимать это место, с другой — появились отечественные.

Что касается последних, нет подтверждения, что они на самом деле отечественные. Может быть, это азиатские, но под российскими торговыми марками. Но факт в том, что за это время появилось не менее четырех таких, и многие автосервисы научились этими продуктами пользоваться. Несколько меняется сам технологический процесс. Какие-то шпатлевки несопоставимы, тем не менее большинство сервисов, которые занимаются кузовным ремонтом и покраской авто, с этим делом уже разобрались.

Ведут ли себя эти материалы по-другому? На данный момент, судя по тому, что происходит после окраса, мы сказать такого не можем. Вроде все как и всегда. Покажет время. Восстановительный ремонт за последние годы показал такое качество, что не отличить от оригинальной покраски. Будет ли так же с новыми материалами? Надо смотреть на протяжении нескольких лет».

Как сообщали источники “Ъ” в автоконцернах, перейти на другие краски заводам непросто. Дело в том, что оборудование чаще всего приспособлено для работы с конкретным поставщиком. В то же время в АвтоВАЗе пообещали, что проблемы с краской не повлияют на запланированные объемы производства. Кроме того, наибольшие объемы спроса приходятся на черные и белые автомобили.

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Елена Иванова