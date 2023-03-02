В Свердловской области запустили горячую линию по пересчету коммунальных платежей

В Свердловской области начала работать горячая линия по вопросам перерасчета за коммунальные услуги, на которой граждане смогут получить разъяснения по вопросам, связанным с перерасчетом. Об этом в telegram-канале сообщил Госжилстройнадзор региона. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:00.

Телефоны для обращения на горячую линию:

Екатеринбург, Арамиль, Березовский: 8-343-312-07-50

Восточный управленческий округ Свердловской области: 8-34355-6-41-45

Горнозаводский управленческий округ Свердловской области: 8-34354-8-52-30

Западный управленческий округ Свердловской области: 8-34397-3-21-64

Северный управленческий округ Свердловской области: 8-34385-6-67-80

Южный управленческий округ Свердловской области: 8-34393-2-33-88

В начале 2023 года в Свердловской области значительно повысили цена на электроэнергию и плату за капитальный ремонт. В ноябре прошлого года РЭК повысила цены на электричество на 35%, однако это решение было отменено ФАС. В январе РЭК отменила ночной тариф на электроэнергию и ввела новые тарифы. Плата за капитальный ремонт выросла на 41%. При этом власти заявляют, что рост мог быть значительно выше.

В феврале власти пообещали жителям Свердловской области сделать перерасчет за расходы на воду, отопление и электроэнергию, потраченные на содержание общедомового имущества в 2022 году.

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