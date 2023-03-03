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Коммерсантъ FM
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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с августа 2021 года

Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 августа 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF по состоянию на 12:25 мск снижается на 3,1% и составляет €45,4 за МВт•ч, или $498,5 за 1 тыс. куб. м. Общее снижение за день торгов держится на уровне 3%.

Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены газа в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ (СПГ) достигли 18-месячного минимума. Это произошло после информации о возвращении на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США Freeport LNG.

По подсчетам ТАСС, за зиму цена на газ в Европе сократилась в три раза. Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ.

Эрдни Кагалтынов

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