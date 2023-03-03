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Коммерсантъ FM
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В США двух американцев задержали за передачу России авиатехнологий

В Канзас-Сити задержали двух граждан США, подозреваемых в передаче России авиационных технологий в нарушение американского экспортного контроля. Об этом сообщил представитель Минторга США Мэттью Аксельрод на встрече Американской ассоциации адвокатов в Майами. Он уточнил, что Минторг сотрудничает по этому делу с ФБР и Минюстом, но подробностей дела не привел, передает Reuters.

Введенные США ограничения экспортного контроля затрагивают аэрокосмический, оборонный и морской секторы экономики. Они рассчитаны на то, чтобы перекрыть России доступ к технологиям, которые могут быть использованы в военных целях. Bloomberg в феврале сообщал, что администрация США планирует усилить экспортный контроль, а также вместе со странами G7 (помимо США это Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) и Европы хочет усилить давление на компании, которые могут помогать России в обходе последствий санкций.

О последнем раунде антироссийских санкций — в материале «Ъ» «В составе организованной группы семи».

Лаура Кеффер

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