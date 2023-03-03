Умэренная конкуренция

В гордуме Воронежа вчера прошел предпоследний этап конкурса на пост мэра. Шесть претендентов публично поделились своим видением программ развития города. Лидером ожидаемо стал действующий глава Вадим Кстенин, пообещавший бороться с коммунальными проблемами, оставшимися с момента его первого срока. Соперником градоначальника остался топ-менеджер застройщика «Аксиома» Александр Овсянников, заявивший, что политика в городе должна стать «честной». Эксперты не видят рисков для фаворита конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Выступление Вадима Кстенина получилось самым детально проработанным, чего и следовало ожидать от действующего мэра»,— пояснили в гордуме.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Выступление Вадима Кстенина получилось самым детально проработанным, чего и следовало ожидать от действующего мэра»,— пояснили в гордуме.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выступавший перед конкурсной комиссией первым Вадим Кстенин сосредоточился на теме ЖКХ и городской среды. В частности, возглавляющий городскую администрацию уже пять лет чиновник пообещал в случае избрания на новый срок «навести порядок в управлении многоквартирными домами». Для этого может быть создана муниципальная жилищная инспекция в дополнение к существующей областной.

Также господин Кстенин подтвердил планы по запуску в городе «метробуса», сообщил, что вскоре специалисты начнут проектировать инфраструктуру для него. Сроки запуска этого проекта мэр не называл, однако сказал, что к 2024 году должно быть завершено строительство дублера Московского проспекта, необходимое для появления «метробуса». Помимо этого действующий мэр намерен более внимательно подойти к контролю за платными парковками.

Конкурировавший со своим начальником руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев выстроил свой доклад вокруг улучшения условий жизни в окраинных поселках, вошедших в состав Воронежа после 2010 года. По его словам, в них проживают более 110 тыс. человек, однако до сих пор заметна разница в развитости транспортной доступности и ЖКХ «между коренными городскими территориями и присоединенными».

Бизнесмен Илья Наумов, сообщил, что, став мэром, хотел бы на 10% сократить штат чиновников. Он заявил, что мэрия сегодня неэффективно использует бюджетные средства, в том числе на ремонт дорог. Одним из аспектов его программы было создание муниципальной дорожной компании с собственным парком техники, чтобы у города отпала необходимость каждый год нанимать подрядчиков.

Заместитель гендиректора по развитию крупнейшего застройщика региона АО «Домостроительный комбинат» Сергей Крючков предложил «использовать стратегию пространственного развития города, которая позволит сохранить достигнутый уровень развития» Воронежа. Господин Крючков отметил, что «драйвером развития» местной экономики является сфера строительства, где «заняты 12 тыс. человек со средней зарплатой 54 тыс. руб.». Кандидат заявил, что именно девелоперы смогут в будущем «усилить экономику Воронежа».

Другой представитель строительной отрасли, замгендиректора АО «Финансовая компания "Аксиома"» Александр Овсянников высказался о городской политике. «Основополагающими для нее должны быть аспекты честности, открытости. У мэра работа должна быть в приоритете над личными желаниями»,— посоветовал господин Овсянников.

Последним выступал временно безработный воронежец Александр Дудченко. Он предложил «сделать город привлекательным для специалистов IT-отрасли», чтобы «повысить поступления в бюджет».

В итоге конкурсная комиссия отобрала на финальный этап — голосование в гордуме — двух кандидатов: Вадим Кстенин получил высшую оценку — 320 баллов, а Александр Овсянников — 306 баллов. Меньше всех баллов получил господин Дудченко — 140, несколько выше был оценен доклад господина Наумова — 150. Господин Крючков получил 256 баллов, а господин Беляев — 278. «Выступление Вадима Кстенина получилось самым детально проработанным, чего и следовало ожидать от действующего мэра»,— пояснили в гордуме.

Депутаты сделают свой выбор между финалистами в течение ближайшего месяца (ориентировочно — 15 марта).

Политолог Владимир Слатинов считает, что с точки зрения организаторов конкурс с «публичной трансляцией» выступлений кандидатов позволяет «повысить легитимность в модели, не предполагающей прямые выборы мэра» (были отменены в 2018 году). «Список претендентов носил солидный характер, в нем были ресурсные кандидаты. В ходе выступления Сергей Крючков из ДСК, пожалуй, выглядел сильнее прочих конкурентов действующего мэра. Но, вероятно, именно поэтому соперником Кстенина остался Овсянников»,— заключил господин Слатинов.

Теперь, по его мнению, региональные элиты сосредоточатся на переизбрании губернатора Александра Гусева.

Сергей Калашников