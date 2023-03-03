Проблемы с западными станками и комплектующими обернулись ростом издержек

Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал результаты второй волны (февраль 2023 года) опросов промышленных компаний о последствиях остановки поставок импорта и ухода западных производителей из РФ. Первая волна опросов в апреле 2022 года проводилась в целях прогнозирования будущих эффектов.

«Самым массовым и точно спрогнозированным… стал рост издержек, усиленный (или сформировавшийся) в условиях мировой инфляции. Этого ожидали и затем подтвердили 64% предприятий»,— отмечают в ИЭП. Респонденты сообщили, что в феврале (впервые с мая 2022 года) подняли цены на отпускную продукцию, а баланс ожиданий изменения цен сменился в пользу их роста еще в сентябре, и в январе—феврале 2023 года стабилизировался на уровне плюс 20 пунктов.

На втором месте в списке проблем осталось отсутствие альтернативных поставщиков и производителей в РФ, но ее масштаб между опросами снизился на 9 процентных пунктов (п. п.) — до 53%. Третье место в списке последствий проблем с импортом промышленность отдала «сильному изменению технологических цепочек из-за отсутствия западных комплектующих». Важность этой проблемы снизилась слабо, на 3 п. п., до 38%. «Не все западные поставки удалось безболезненно заместить российскими или китайскими аналогами»,— считают в ИЭП.

Упоминание проблемы «остановка или замена импортного оборудования из-за невозможности обслуживания» за год снизилось с 40% до 22%, что может говорить о росте параллельного импорта. Рост импортозамещающего спроса (см. график) оказался совсем немного ниже ожиданий: 33% против 36% в апреле 2022 года. Инвестиции же под импортозамещающий спрос показали самый значительный рост по сравнению с апрелем 2022 года.

По специально завышенным оценкам ИЭП (из расчетов исключены компании, их не использующие), «нормальная обеспеченность» импортными комплектующими до сих пор остается на уровне начала санкционной войны (о таком состоянии сообщили 35% предприятий), «недостаточная» — у 64%.

Артем Чугунов