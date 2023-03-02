Число погибших при столкновении поездов в Греции возросло до 57

Количество жертв лобового столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции увеличилось до 57, сообщили представители экстренных служб на брифинге в Национальном координационном центре операций и кризисного управления. Ранее сегодня, 2 марта, сообщалось о 46 погибших.

Представитель греческой полиции Констанция Димоглиду также сообщила, что в настоящий момент в правоохранительные органы поступило 56 заявлений о пропавших без вести людях, находившихся в поездах, потерпевших крушение. При этом, по ее словам, есть вероятность, что кто-то мог быть в поезде и не был объявлен пропавшим без вести родственниками или друзьями. Госпожа Димоглиду сообщила, что в больницах находятся 48 пострадавших, 6 из них в реанимации. Один пассажир с серьезными ожогами переведен в отделение интенсивной терапии.

Представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис заявил, что поисково-спасательные работы на месте столкновения продолжаются. По его словам, условия проводимых работ сложные, потому что из-за силы столкновения некоторые вагоны представляют собой «аморфные массы». Он сообщил, что работы планируется закончить завтра, 3 марта, к вечеру.

Столкновение поездов произошло в ночь на 1 марта на станции Эвангелизмос возле городка Темпи, недалеко от города Лариса и примерно в 200 км к северо-западу от Афин. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины—Салоники. В нем находились 350 человек. В связи с крушением министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку.

Эрдни Кагалтынов