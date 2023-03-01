Министр транспорта Греции подал в отставку после столкновения поездов

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов в центральной Греции, в результате которого погибли по меньшей мере 36 человек. Катастрофа случилась сегодня ночью.

«Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей… и взять на себя ответственность за давние ошибки государства и политической системы»,— заявил господин Караманлис (цитата по Naftemporiki). Министр отметил, что состояние железной дороги, на которой произошла авария, «не соответствовало XXI веку». «За три с половиной года мы приложили все усилия, чтобы улучшить ситуацию. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить аварию»,— сказал Костас Караманлис.

Столкновение поездов, один из которых был грузовым, произошло вблизи города Темпи, недалеко от города Лариса, на станции Эвангелизмос. Это примерно 200 км к северо-западу от Афин.

Мария Федотова