Число погибших в столкновении поездов в Греции выросло до 46

В результате лобового столкновения пассажирского и грузового поездов погибли не менее 46 человек. Спасатели продолжают работать на месте крушения. Об этом сообщил представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис.

«Действия пожарных расчетов в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который раздавлен в столкновении пассажирским вагоном. Сегодня утром из него было извлечено в общей сложности семь обгоревших тел. Подтвержденное число погибших на данный момент составляет 46 человек»,— сказал Василис Ватракояннис (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пожарная служба Греции сообщала о госпитализации 72 человек. Сейчас в больницах находятся 57 человек, 6 — в реанимации.

Столкновение поездов произошло в ночь на 1 марта возле городка Темпи недалеко от города Лариса на станции Эвангелизмос, более чем в 200 км к северо-западу от Афин. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины—Салоники. В нем находились 350 человек. Из-за крушения министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку.

Олеся Павленко