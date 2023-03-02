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Коммерсантъ FM
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Патрушев в Гаване обсудил углубление российско-кубинских отношений

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Гаване с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Они обсудили «различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений».

Встреча прошла вчера, 1 марта. На ней были рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совбеза. Другие подробности в ведомстве не привели.

27 февраля господин Патрушев посетил Алжир, 28 февраля — Венесуэлу. Там он встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Во время переговоров они, в частности, уделили внимание «противодействию цветным революциям» и сотрудничеству в сфере информационной безопасности.

Лаура Кеффер

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