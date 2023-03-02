Главные новости к утру 2 марта

В Аргентине около 20 млн человек осталось без электричества из-за пожара на АЭС «Атуча I». Инцидент произошел из-за возгорания на пастбищах, которое затронуло высоковольтную линию электропередачи.

Спецслужбы США пришли к выводу, что «гаванский синдром» не связан с действиями иностранных государств, в том числе России. Этот синдром обнаружили у дипломатов, работавших в посольстве США в Гаване в 2016–2017 годах.

В России разрабатывают новый вид военной операции, предполагающей в том числе использование ядерного оружия. Об этом говорится в статье первого замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова. Материал опубликован в журнале «Военная мысль», издаваемом Минобороны.

США обсуждают с союзниками введение санкций против Китая, если он окажет военную помощь России, сообщает Reuters. Какие конкретно ограничения рассматриваются, неизвестно.

Средний чек при бронировании туров за рубеж на неделю с 8 марта за год вырос на 61,4%, до 159,9 тыс. руб., подсчитали в Travelata.ru. По данным «Слетать.ру», средний чек на популярных зарубежных направлениях увеличился на 40–70%.

Министр армии США Кристин Вормут считает, что военный конфликт на Украине может закончиться «сам собой» в ближайшие год или два. По ее словам, боевые действия оказались более затяжными, чем ожидалось.

Новым председателем правления московского Национального резервного банка (НРБ) может стать экс-глава СМП-банка Александр Левковский, узнал «Ъ». Помимо него, как ожидается, в совет директоров НРБ включат в том числе выходца из ВТБ Владимира Потапова.

Минобороны Белоруссии показало видео с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи. Белорусская оппозиция утверждала, что самолет был поврежден при атаке в конце февраля. Когда сняли видеоролик, неизвестно.

О предстоящих 2 марта событиях — в анонсах «Ъ».