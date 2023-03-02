Главные анонсы 2 марта

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ. Он посетит Центр знаний «Машук», где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника, вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя России во время выполнения боевых задач. Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

В Таджикистане состоится визит премьер-министра России Михаила Мишустина.

В Нью-Дели пройдет пленарное заседание встречи министров иностранных дел G20. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

Международное энергетическое агентство опубликует обзор мировой энергетики Global Energy Review 2023.

В России пройдет заседание совета директоров ПАО «ФосАгро». В повестке вопросы об основных результатах работы в 2022 году. Речь будет идти о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов.

Акционеры Global Ports Investments PLC на внеочередном собрании рассмотрят изменения в устав, включающие смену местонахождения компании.

Райффайзенбанк вводит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей минимальную сумму исходящего платежа в долларах.

«Финам» ограничивает минимальную сумму вывода долларов с брокерского счета до $15 тыс.

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы на отказ суда первой инстанции привлечь бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и двух других лиц, ранее контролировавших АО «Группа Е4», к субсидиарной ответственности по долгам этой инжиниринговой компании, превышающим 34 млрд руб.

В Воронеже состоится конкурс на должность мэра города.

Швеция примет решение о законе о терроризме в рамках соглашения с Турцией.

Граждане Польши смогут въезжать в Белоруссию без виз через все пункты пропуска на границе с ЕС.

В Германии пройдет визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Запланированы встречи с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

В Москве Замоскворецкий суд рассмотрит иск Государственной Третьяковской галереи, которая просит суд признать бесхозными скульптуры и картины, обратив их в доход государства. В иске речь идет о 94 предметах искусства: 72 картинах, 19 графических произведений и 3 скульптурах. Картины написаны Василием Рождественским, Виктором Шаталиным, Андреем Коцки, Андреем Курнаковым и другими художниками.