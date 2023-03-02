WP: разведка США заявила о непричастности России и других стран к «гаванскому синдрому»

Так называемый гаванский синдром, который обнаружили у работавших в посольстве США в Гаване в 2016–2017 годах дипломатов, не связан с действиями иностранных спецслужб. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на отчет американских спецслужб. Ранее ЦРУ допускало причастность России к этому синдрому.

По данным WP, доклад, посвященный «гаванскому синдрому», составлен на основании данных семи спецслужб, в том числе ЦРУ. Их сотрудники рассмотрели около 1000 случаев этого «аномального заболевания», которое сопровождалось такими физическими симптомами, как звон в ушах, повышение давления, тошнота, головные боли и «острый дискомфорт». Пять из этих агентств назвали «очень маловероятным», что к «гаванскому синдрому» причастно какое-либо иностранное государство или что применялось радиоэлектронное или иное оружие.

Одна из спецслужб назвала «маловероятной» причастность иностранного государства, еще одна воздержалась от каких-либо оценок. О каких конкретно спецслужбах речь, не уточняется. Как пояснил WP неназванный американский чиновник, даже в тех географических точках, где разведка США «фактически имела полную возможность отслеживать окружающую среду на предмет признаков злонамеренного вмешательства», аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что к появлению синдрома был причастен какой-либо «противник». По его словам, также не было найдено подтверждений, что иностранные лидеры, в том числе России, знали или санкционировали «нападение на персонал США», которое могло бы объяснить симптомы «гаванского синдрома».

Кроме того, в ходе исследования пытались установить, могло ли у иностранного государства быть устройство, способное вызвать описанные симптомы. Пять спецслужб определили, что это «очень маловероятно», еще две назвали это «маловероятным». Директор ЦРУ Уильям Бернс, комментируя итоги проверки, заявил, что аналитики провели «одно из крупнейших и наиболее интенсивных расследований в истории ЦРУ». «Я и моя команда твердо поддерживаем проделанную работу и полученные результаты»,— отметил он.

Начиная с лета 2017 года американские дипломаты и члены их семей жаловались на тошноту, головокружение, временную потерю слуха, зрения, памяти. Тогда в США говорили о том, что дипломаты подвергались внешнему воздействию, вероятно, звуковому, вызванному какими-то акустическими приборами или оружием. В 2021 году директор ЦРУ Уильям Бернс не исключал причастности к этому России. Москва это отвергала. В 2022 году ЦРУ усомнилось в иностранном происхождении «гаванского синдрома». В феврале прошлого года президент США Джо Байден назначил координатора для проведения расследования. Некоторым пострадавшим решили выплатить до $200 тыс.

Лаура Кеффер