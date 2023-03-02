Министр армии США считает, что конфликт на Украине разрешится «сам собой»

Военный конфликт на Украине может закончиться «сам собой» в ближайшие год или два, заявила министр армии США Кристин Вормут во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Она добавила, что боевые действия оказались более затяжными, чем ожидалось.

По оценке США, Россия пока не задействовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможности в киберсфере. «Я думаю, война на Украине разрешится сама собой в ближайшие год-два. Было бы безрассудно не беспокоиться о существующих военных возможностях (России.— "Ъ")»,— добавила госпожа Вормут (цитата по Political lore).

The Washington Post в июне 2022 года писала, что США вместе с союзниками готовятся к тому, что конфликт на Украине может затянуться. Но даже в этом случае администрация США обещала не отправлять войска на Украину. Затягивание конфликта допускал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также говорил, что военная операция России на Украине затянулась.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Первым делом не самолеты».

Лаура Кеффер