Подкомиссия по иностранным инвестициям получила заявку на продажу «дочки» HSBC в России

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ получила заявку на продажу «дочки» финансовой группы HSBC. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Заявка поступила, но решение пока не принято»,— рассказал господин Моисеев журналистам (цитата по ТАСС). В какие сроки может быть рассмотрена заявка, он не уточнил.

В июле 2022 года HSBC договорился о продаже российского бизнеса Экспобанку, принадлежащего предпринимателю Игорю Киму. Завершение сделки де-юре будет означать окончательный уход группы из России. HSBC намерена закрыть сделку в первом полугодии, она еще должна получить одобрение Центробанка и Минфина.

Подробности — в публикации «Ъ» «HSBC уходит по-английски».