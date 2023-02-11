Кто нам не враг и не друг

Россия сохраняет хорошие отношения как минимум с восемью соседними странами из 14, следует из рейтинга дружественности коммуникационных режимов соседних стран, представленного в пятницу московским Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИРК). Далеко не всегда это заслуга политиков, объясняют эксперты: многое зависит от общего традиционно хорошего отношения населения к соседям. Но далеко на этом не уедешь, предупреждают авторы исследования: в некоторых странах, возможно, потребуются дополнительные усилия по развитию коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Serhii Hudak / Reuters Фото: Serhii Hudak / Reuters

10 февраля НИИРК представил результаты ежегодного мониторинга дружественности коммуникационных режимов соседних с Россией стран. Исследования проведены по 14 странам, восемь из них признаны дружественными, а в разряд откровенных недругов попали четыре: Эстония, Латвия, Литва и Украина. Еще две, Грузия и Молдавия, считаются относительно дружественными государствами.

«Дружественность коммуникационного режима оценивалась экспертами как сумма условий и правил межстрановой коммуникации»,— объяснила заместитель директора НИИРК Валентина Комлева, представляя результаты исследования. Учитывалась не только политическая составляющая, но и общее отношение населения к России. Отечественные и зарубежные эксперты проанализировали в общей сложности 68 показателей — таких как свобода передвижения, отношение к русскому языку, экономические связи, научные и культурные коммуникации, голосование в ООН и т. д.

По сравнению с предшествующим годом все участники рейтинга остались на своих местах, но в условиях СВО и усиления западных антироссийских санкций поляризация «дружественности» и «недружественности» усилилась, отмечают авторы исследования. Кроме того, они фиксируют усиление контроля за информационным контентом и каналами коммуникации. Утрачивают свою субъектность и все больше встраиваются в систему политических интересов элит институты гражданского общества, все сильнее давление на религиозные организации.

Безусловным лидером рейтинга была и остается Белоруссия: высокие оценки получены союзным государством по всем видам коммуникации, исключением является разве что взаимодействие на уровне некоммерческих организаций (НКО). Но это издержки российского законодательства, так как сейчас белорусские организации подпадают под законодательство об иностранных НКО, отмечает эксперт.

Зафиксировано улучшение динамики взаимоотношений с такими дружественными странами, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. А вот Армения и Казахстан попали в группу «флуктуирующих режимов» — там история взаимоотношений с Россией начинает пересматриваться и условия развития коммуникаций, вероятно, будут меняться к худшему, предупреждают эксперты. Впрочем, многое будет зависеть от способности России выбрать правильные коммуникационные стратегии. В некоторых странах хорошее отношение к России воспроизводится по инерции, отметила Валентина Комлева, но эта инерция постепенно иссякает и для поддержания хороших взаимоотношений требуются дополнительные усилия.

Эксперты также отмечают улучшение взаимоотношений с Грузией, которая отказалась присоединиться к санкциям против России и расширяет возможности для экономического сотрудничества. Важно использовать это окно возможностей, подчеркивают они. В то же время Молдавия идет по пути ухудшения условий коммуникации, констатируют авторы исследования.

По мнению политолога Евгения Минченко, рейтинг может быть полезен политикам в практической работе, ведь эта наглядная картинка стоит сотен томов. «Сразу понятно, на что следует обратить внимание, какие инструменты использовать, на какие направления ориентироваться»,— отметил он. Заместитель начальника управления по связям с соотечественниками Россотрудничества Алексей Петров согласен с тем, что рейтинг имеет прикладной характер: исследование НИИРК обязательно будет использовано в работе. Он напомнил, что в структуре его ведомства создано подразделение, которое занимается мониторингом нарушений прав русскоязычного населения, а МИД ежегодно готовит доклад на эту тему. В свою очередь, Светлана Воронина, представленная как сотрудник администрации президента, призналась, что от экспертов ждут еще и практических подсказок: важно, чтобы научные институты выработали стратегию дальнейших действий. «Понятно, что мы опираемся на прошлое,— говорила госпожа Воронина.— Оно у нас героическое, но сами говорите, что начинает проседать. Хотелось бы, чтобы мы посмотрели в будущее».

Анастасия Корня