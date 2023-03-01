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Коммерсантъ FM
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Росстат зафиксировал недельную дефляцию на уровне 0,02%

Росстат зафиксировал за период с 21 по 27 февраля недельную дефляцию на уровне 0,02%, говорится в материалах статистического ведомства. Основной причиной дефляции стало снижение цен на плодоовощную продукцию на 0,8% после ее удорожания ранее в феврале.

По данным статистической службы, за неделю с 21 по 27 февраля в России выросли цены на следующие товары:

  • куриные яйца (+0,7%);
  • мясные консервы для детского питания (+0,5%);
  • вареные колбасы (+0,4%);
  • баранину и стерилизованное молоко (+0,2%);
  • сахар-песок, пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, водку, обеды в столовых, кафе и закусочных (+0,1%).

Цены на огурцы упали сразу на 7,6%.

«За период с 21 по 27 февраля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала февраля — 100,44%, с начала года — 101,28%»,— говорится в материале службы.

В годовом выражении инфляция по состоянию на 27 февраля 2023 года составила 11,08%. С начала года потребительские цены в стране выросли на 1,28%.

Как сообщили РБК в Росстате, в феврале дефляция не фиксировалась как минимум десять лет.

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