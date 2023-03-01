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Коммерсантъ FM
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Курганский губернатор Шумков рассказал о задержании почти 100 предположительных поклонников «ЧВК Рёдан»

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полиция 28 февраля задержала в региональном центре «почти сотню» подростков, которые могут быть связаны с движением «ЧВК Рёдан». К вечеру того же дня «мамкиных революсьенеров» передали родителям, сообщил в своем Telegram-канале губернатор.

Что нужно знать о «ЧВК Рёдан»

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По мнению Вадима Шумкова, история «с самоназванной ЧВК, из-за которой подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда и зачем», свидетельствует о «губительности отсутствия реальной идеологии для молодежи». Курганский губернатор считает, что такая идеология должна основываться на патриотическом воспитании и отказе от «исключительной притязательности прав без обязательств перед страной и обществом». Также господин Шумков называет необходимым условием «чистку информационного и околокультурного поля от всякой нечисти».

«Тех, кто провозгласил себя предводителями новоявленной ЧВК, направлять для участия в СВО вне очереди. Нужно позволить парням по-настоящему проявить свои лидерские качества»,— подытожил губернатор свои размышления.

Курганская полиция задержала подростков возле торгово-развлекательного центра «ГиперСити». В УМВД по региону не называют их число. После профилактических бесед несовершеннолетних отпустили по домам.

О том, как депутаты и силовики, возможно, борются с несуществующей субкультурой,— в материале «Ъ» «Паучная фантастика».

Юлия Гарипова, Челябинск

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