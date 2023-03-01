Госдума приняла закон об упрощенном порядке зарубежных онлайн-покупок

Закон, позволяющий россиянам совершать покупки дешевле 15 тыс. руб. в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации, принят Госдумой в третьем чтении. Упрощенный порядок коснется всех переводов в пользу организаций за пределами России.

«Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации и упрощенной идентификации»,— говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте парламента.

До внесения поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» россияне могли без идентификации совершать покупки до 15 тыс. только в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории России.

На прошлой неделе американские власти расширили санкции против финансовой системы России. В SDN-лист был внесен ряд российских банков, в том числе частные кредитные организации. Некоторые из них объявили о приостановке приема SWIFT-переводов.

Какие российские банки попали под новые санкции США — в материале «Ъ» «Российские банки пополнили SDN-лист».

Андрей Сапожников